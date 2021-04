eMAG va investi peste 1,5 milioane de euro pentru a reamenaja sediul central, pentru a trece permanent la modul de lucru hibrid ”eMAG isi va pastra spatiile existente de birouri si va investi peste 1,5 milioane de euro pentru a reamenaja sediul central intr-un spatiu colaborativ si pentru a implementa noi tehnologii care sa sustina modul de lucru hibrid. Principala functionalitate a sediilor va fi aceea de a ajuta oamenii sa colaboreze mai bine, asa ca numarul salilor destinate intalnirilor s-a dublat si vor fi dotate cu tehnologie de ultima generatie pentru a facilita intalnirile mixte – online & offline- si cu un sistem de rezervare de la distanta a birourilor. Proiectul este realizat impreuna cu o firma de arhitectura,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

