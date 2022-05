Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai mulți roman, dar și ruși cauta sa profite de criza provocata de razboiul din Ucraina. Cei mai mulți vor sa beneficieze de politica administrației Biden, care integreaza solicitanții de azil politic in comunitațile americane.O familie din Romania a cerut autoritaților americane azil politic,…

- Valoarea depozitelor in lei a scazut considerabil, iar soldul economiilor bancare in euro a crescut. Acest lucru se intampla, in mare parte, din cauza razboiului din Ucraina, potrivit datelor BNR. Romanii inchid conturile in lei și aleg euro In luna martie a acestui an, soldurile depozitelor in lei…

- Razboiul din Ucraina s-a transformat saptamana aceasta din lupta sangeroasa a unei națiuni pentru eliberarea de sub jugul vicios al Rusiei intr-o confruntare uriașa care ar putea sa dureze ani de zile, scrie CNN. In fiecare zi am fost martorii unor evenimente și decizii istorice care nu numai ca vor…

- Primarul din Kiev, avertizare de ultim moment! Recent, acesta a transmis pe rețelele de socializare un indemn pentru intreaga populație din Ucraina, in care ii indeamna sa nu cumva sa paraseasca adapostul pentru a merge la Biserica, argumentand ca slujba se ține și online. Iata care este, de fapt, motivul!

- Nesiguranța provocata de conflictul armat din țara vecina i-a facut pe romani sa țina bine de bani, iar cumparaturile online au pierdut pana la 25% din trafic. Acum, acest segment da semne de revenire.

- Romania este una dintre țarile care și-a deschis granițele pentru a primi refugiații din Ucraina. Milioane de victime ale razboiului și-au luat copiii și o valiza și au fugit in lume de frica razboiului. O mare parte dintre ucraineni au primit din partea Romaniei o mana de ajutor, ceea ce le-a oferit…

- In Kiev, Ucraina, locul care peste noapte s-a transformat intr-un iad, tinerii ucraineni, maturizați forțat și aruncați in brațele razboiului, sunt adevarați eroi. Este și cazul lui Sergiy Petroshenko, un soldat in varsta de doar 21 de ani, care deși ”terifiat”, apara singur un pod, așa cum o arata…

- Daniel David, psiholog și rector UBB, a vorbit in cadrul unui interviu, despre cum ar trebui sa gestionam criza actuala, in contextul izbucnirii unui conflict militar major, in apropierea Romaniei. „Oamenii ar trebui sa iși continue viața cat mai normal, este cea mai mare lovitura care se poate…