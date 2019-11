eMAG reduceri. 3 roboti de bucatarie fac treaba in locul tau de sarbatori

Stiri pe aceeasi tema

- Isarescu: “Cand economia crestea singura, am stimulat-o suplimentar sa ajungem la 7%. Cand merge in jos, sa te apuci sa faci corectii e treaba grea” Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a avertizat, luni, ca atunci cand creșterea economica incepe sa franeze ”nu poate fi ceva mai rau”…

- O ieșeanca acuza ca a cumparat o masa sparta de la magazinul Lems. Totul s-a intamplat la finalul saptamanii trecute. „Cand am ajuns acasa și am desfacut cutia, blatul de sticla era spart. Pe scari, zgomotul din cutie era prea strident. Ne-am intors la magazin sa le aratam, sa verificam impreuna. Nici…

- Dragoș Patraru a vorbit astazi, in cadrul emisiunii "Starea Libertații", despre problema saraciei in Romania. Jurnalistul e de parere ca politicienii se folosesc de problemele economice ale oamenilor, iar combaterea saraciei in Romania este ignorata. "Economiștii noștri au aflat ca de cele mai multe…

- ”Așteptam ca cei care au dat Guvernul jos sa se apuce de treaba. Dar, e o parere personala, cred ca singurul lor scop a fost sa dea Guvernul jos, nu sa se și apuce de treaba. Vedem in perioada urmatoare daca reușesc sa se ințeleaga cele șase partide care au votat moțiunea. Cel puțin unul dintre liderii…

- La Buzau va fi infiintat un magazin pentru desfacerea fructelor, legumelor si a produselor derivate din acestea, dupa modelul vechilor aprozare. Magazinul va pune in vanzare pentru populatie produse exclusiv romanesti, de buna calitate.

- eMAG reduceri frigidere. Toamna si-a intrat in drepturi, iar gospodinele pregatesc delicioasele preparate traditionale de sezon, de la gemuri si dulceturi la zacusca si alte produse din legume. Magazinul online emag.ro le vine in ajutor cu oferte foarte bune la frigidere.

- Lidl continua investitiile in Romania prin deschiderea unui nou magazin in orasul Iasi, pe data de 26 septembrie. Magazinul este situat pe Strada Bucium. Odata cu inaugurarea acestuia, se vor crea 20 de noi locuri de munca.

- eMAG reduceri aspiratoare robot. Magazinul online emag.ro are la final de vara o campanie de reduceri substantiale la simpaticele aspiratoare robot, care va pot fi de mare ajutor la curatenia de toamna.