eMag: Produsul antibacterian care avea preţul de 39 de lei a fost suspendat de la vânzare Produsul antibacterian care avea pretul de 39 de lei pe platforma eMag a fost suspendat de la vanzare, a anuntat, vineri seara, compania, care a precizat totodata ca a eliminat orice fel de comision din partea Marketplace pe durata acestei situatii de criza, cauzate de epidemia de coronavirus, pentru mai multe produse de protectie.



"eMAG a eliminat orice fel de comision din partea Marketplace pe durata acestei situatii de criza, pentru produse precum "masca chirurgicala", "halate medicale", "bonete/botosi de unica folosinta", "costume de protectie medicale", "geluri si sapunuri antibacteriene/dezinfectante",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Produsul antibacterian care avea pretul de 39 de lei pe platforma eMag a fost suspendat de la vanzare, a anuntat, vineri seara, compania, care a precizat totodata ca a eliminat orice fel de comision din partea Marketplace pe durata acestei situatii de criza, cauzate de epidemia de coronavirus, pentru…

- Avand in vedere decizia Comitetului pentru Situații de Urgența Sector 4, de sprijinire a autoritaților publice in privința prevenirii și combaterii virusurilor gripale, Primaria Sectorului 4 ofera suport Serviciului de Ambulanța București-Ilfov (SAB-IF) asigurand maștile medicale de protecție necesare…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca exista o criza de echipamente medicale destinate luptei impotriva coronavirusului, iar preturile pentru cele care mai exista pe piata cresc foarte rapid, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.Spre exemplu, la nivel global, pretul…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anuntat, joi, ca numarul redus al echipamentelor de protectie este o problema mondiala, deoarece majoritatea echipamentelor de protectie sunt erau fabricate in China. In prezent, China retine majoritatea echipamentelor de protectie,…

- Raed Arafat dezvaluie adevarata criza cauzata de coronavirus. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anuntat, joi, ca numarul redus al echipamentelor de protectie este o problema mondiala, deoarece majoritatea echipamentelor de protectie sunt erau fabricate in China.In…

- Consiliul Concurentei investigheaza cresterea excesiva a preturilor la produsele si echipamente de protectie medicala. Epidemia de coronavirus a facut sapte victime in Italia si a bagat in carantina cel putin 10 localitati din tara cu cea mai mare comunitate de romani. In plina epidemie de gripa si…

- Consiliul Concurentei investigheaza comportamentul companiilor care comercializeaza produse si echipamente de protectie medicala, în contextul scumpirii masive a acestora, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei."La ora actuala cererea…

- Turistii ar trebui sa vizitele obiectivele in intervale orare in care nu sunt foarte aglomerate iar biletele ar trebui rezervate din timp si folosita optiunea skip the line, recomanda consultantii in turism. Alte masuri de protectie suplimentara impotriva imbolnavirii, in cazul in care turistii isi…