Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, ziua cu cele mai multe reduceri din an este pe 11 noiembrie, iar eMAG pregatește cel mai mare Black Friday pe care l-a organizat de cand a adus evenimentul in Romania, in urma cu 12 ani. Valoarea reducerilor pe care eMAG le-a pregatit in ziua cu cele mai multe reduceri din an se ridica…

- Anul acesta, ziua cu cele mai multe reduceri din an este pe 11 noiembrie, iar eMAG pregatește cel mai mare Black Friday pe care l-a organizat de cand a adus evenimentul in Romania, in urma cu 12 ani. Intr-un moment in care romanii cauta reduceri mai mult ca oricand, eMAG vine cu 1,5 milioane de oferte…

- Incasarile generate cumparaturile realizate de catre romani, in editia din acest an a „Black Friday”, vor depasi 400 de milioane de euro, dupa ce, in 2021, suma a fost in jurul a 350 milioane de euro, arata estimarile consultantilor Frames. Potrivit unei analize de specialitate, cea de-a 12 editie a…

- Fashion Days deschide ediția din acest an a Black Friday , luni, 7 noiembrie, de la primele ore ale dimineții. Clienții vor putea incepe cumparaturile foarte devreme, atat in aplicație, cat și pe site-ul fashiondays.ro, unde vor avea acces la cele mai multe reduceri din an, la peste 80% dintre produse,…

- ​Procesatorul de plați PayU estimeaza ca și in ediția de anul acesta a Black Friday, care va avea loc pe 11 noiembrie, la nivelul pieței de e-commerce se vor achiziționa și plati online produse și servicii in valoare de aproximativ 510 milioane lei, ușor peste valoarea anului precedent.

- La eMAG, cel mai mare retailer online din Romania, Black Friday 2022 are loc pe data de 11 noiembrie, ziua in care compania va pune la bataie sute de mii de produse la prețuri reduse. Cel mai probabil, campania de Black Friday 2022 va incepe la primele ore ale dimineții, știut fiind faptul ca in ultimii…

- ”IKEA Romania a inregistrat rezultate pozitive in anul fiscal 2022 – desfasurat in intervalul 1 Septembrie 2021 – 31 August 2022 – cu o crestere de 2,5% a vanzarilor totale, respectivde peste 13% pentru comertul online, comparativ cu anul precedent. Mai mult, IKEA a vandut peste 22 de milioane de produse,…

- Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, a anunțat, marți, 30 august, la sfarșitul acestui sezon, ca vrea sa investeasca sute de mii de euro pentru promovarea Romaniei in strainatate și aducerea turiștilor straini in țara noastra. Chiar daca a ratat aceasta vara, iata ca ministrul e precaut, pregatindu-se…