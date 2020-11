Stiri pe aceeasi tema

- eMag organizeaza a zecea ediție de Black Friday in acest an vineri, pe 13 octombrie. Cele trei ceasuri rele se pot transforma in afaceri bune daca reușiți sa gasiți reducerile potrivite pentru produsele dorite. Evident, fiind un an atipic, cu o pandemie care face ravagii printre cumparatori, eMag lanseaza…

- Din 2008, Philip Morris Investments B.V. (PMIBV), o filiala a Philip Morris International (PMI) (NYSE: PM), este acționar in cadrul Medicago, in care deține o participație de aproximativ o treime din acțiuni. Philip Morris Investments B.V. (PMIBV) sprijina demersurile inovatoare ale Medicago de cercetare…

- Obligațiile furnizorilor de servicii sociale in contextul prevenirii raspandirii infecției cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2). Avand in vedere evoluția situației epidemiologice generate de virusul SARS-COV- 2(COVID -19), in vederea reducerii riscului de contaminare și protecția personalului, Inspectoratul…

- Producatorul de vehicule electrice Tesla Inc a anuntat luni ca va exporta sedanul Model 3 produs în China în peste zece tari europene, începând din aceasta luna, transmite agenția Reuters citata de Agerpres.Tesla, care a început în decembrie sa livreze vehicule…

- Terapia sa cu anticorpi monoclonali REGN-COV2 pentru coronavirus a fost administrata presedintelui Donald Trump saptamana trecuta, dupa diagnosticarea acestuia cu Covid-19. El l-a descris de atunci ca un tratament, chiar daca nu exista inca dovezi stiintifice in acest sens. Regeneron a anuntat miercuri…

- Comisia Europeana a semnat, joi, un contract – cadru cu compania farmaceutica Gilead prin care achiziționeaza in numele tuturor statelor membre 500.000 de doze din medicamentul Remdesivir (comercializat sub brandul Veklury), potrivit unui comunicat de presa, scrie g4media.ro. Contractul – cadru prevede…

- Compania poloneza Biomed a anunțat oficial crearea primului medicament din lume eficient impotriva noului coronavirus care a fost produs grație plasmei din sangele persoanelor care s-au vindecat de Covid-19, scrie dcbussiness , citand mass-media poloneze. Medicamentul va fi trimis curand spre testare…

- Atenție! Semnele ca ai avut deja COVID-19 și n-ai avut nicio banuiala! Ce investigație trebuie sa faci neaparat! Infecția cu noul coronavirus se manifesta diferit de la persoana la persoana.