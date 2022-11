Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe produse per client fața de anul trecut: 4,3, iar clienții Genius au comandat cate 4,7 produse pe comanda Secunda de aur: 184 de comenzi fața de 181 anul trecut Mult mai multe produse comandate: in primele 10 de minute s-au comandat 184.000 de produse Comenzile de Black Friday 2022 au depașit…

- Volumele totale tranzactionate de „Black Friday 2022", in Romania, la aproape patru ore de la debutul evenimentului au depasit, ca valoare, 214 milioane de lei, arata datele actualizate si centralizate de PayU Romania.

- Comenzile de Black Friday 2022 au depașit cu 13 milioane de lei recordul anului trecut, iar interesul la 7:21 (ora de start) a fost la cote maxime. Valoarea comenzilor dupa prima jumatate de ora s-a ridicat la 151 de milioane de lei. In primele 10 minute de la start, clienții au comandat 184.000 de…

- eMag, cel ai mare retailer online din Romania, pregatește cel mai mare eveniment de Black Friday de pana acum. Oferta eMag impreuna cu cea a partenerilor insumeaza 1,5 milioane produse diferite, de la carne de porc și turism pana la velier și, ca de obicei, aur. Un efect al inflației, pe langa cel de…

- Un atac de tip ransomware va viza o companie, un consumator sau un dispozitiv la fiecare doua secunde, pana in anul 2031, dupa ce in 2021, intervalul era de 11 secunde, reiese dintr-o analiza realizata de catre o echipa de consultanti in domeniul investitiilor.Conform Cybersecurity Ventures,…

- Ce produse au cumparat romanii cu voucherele de la ”Rabla pentru electrocasnice”. Finanțare de peste 62 de milioane de lei InfoCons a realizat un studiu cu privire la implementarea Programului “Rabla pentru electrocasnice” aferent anului 2021. Asociația a realizat o situație cu cele mai cautate tipuri…

- Cand incepe Black Friday 2022 la eMAG. Prețurile vor fi cu mult mai mici. Vești bune pentru romanii care vor sa iși achiziționeze noi produse. Se apropie Black Friday 2022. Seniorul VP Commercial eMAG, Stejara Pircan, a anunțat cand vor incepe reducerile de Blackfriday in cadrul evenimentului „Gala…

- Romania a exportat, in primele 5 luni din 2022, cu peste 180% mai multa energie electrica și un plus de peste 77% in cazul cerealelor, raportat la perioada similara din 2021.Crizele alimentara și energetica nu par sa preocupe prea mult Guvernul de la București, care continua sa exporte energie,…