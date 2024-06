Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul chinez de comert electronic Alibaba isi intensifica expansiunea globala cu noi servicii menite sa atraga intreprinderile mici din SUA si Europa, relateaza CNBC. Alibaba.com – platforma business-to-business a companiei care vinde companiilor din afara Chinei –lanseaza ”Alibaba Guaranteed” pentru…

- In ultimii ani, produsele marca proprie au caștigat teren in randul consumatorilor romani, devenind o prezența tot mai frecventa nu doar in magazine, ci și in farmacii. Aceste produse acopera o gama larga de categorii, de la alimente și produse de ingrijire personala, la produse de curațenie.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a anuntat, marti, ca a publicat in transparenta decizionala, pe site-ul propriu, www.anpc.ro, un proiect de Ordin al Presedintelui ANPC, ca o completare a unui act normativ similar dat publicitatii in 2021, pentru realiza o mai buna informare a consumatorilor.…

- Uniunea Europeana impune restricții asupra unor arome utilizate in industria alimentara, considerate periculoase pentru sanatate. S-a decis interzicerea unor arome de fum dupa ce mai multe studii au indicat ca acestea pot fi asociate cu riscul de cancer și infertilitate.La recomandarea Autoritații…

- Cel mai recent sondaj realizat de firma de cercetare independenta Povaddo pentru Philip Morris International (PMI) arata ca exista un nivel ridicat de acceptare in randul cetațenilor europeni pentru produsele fara fum, precum tutunul incalzit. Astfel, doua treimi (66%) dintre adulții chestionați cred…

- Sunt mai scumpe, dar macar sunt ale noastre. Este vorba despre produsele alimentare autohtone care, potrivit unui studiu INSCOP, sunt preferate de aproape trei sferturi dintre romani, in detrimentul celor din import. Motivul? Sunt mai sanatoase.

- Aproape trei sferturi dintre romani prefera sa cumpere produse romanesti chiar daca sunt mai scumpe, iar 62,7% sunt de parere ca produsele agricole romanesti sunt mai rare in marile retele comerciale pentru ca acestea prefera produsele din strainatate, conform unui isondaj realizat de INSCOP la comanda…

