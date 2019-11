Stiri pe aceeasi tema

- Automobilul Ferrari scos la vanzare de Black Friday apare cu mențiunea „stoc epuizat” vineri, dupa ora 16.00, transmite digi24.ro.Mașina, pentru care clientul a platit un avans de 1.000 de lei, a fost scoasa la vanzare la prețul de 263.000 de euro, redus de la 300.000 de euro.

- Automobilul Ferrari scos la vanzare de Black Friday apare cu mentiunea „stoc epuizat" vineri, dupa ora 16.00. Insa, se pare ca a fost inca un cumparator care s-a "razgandit", masina fiind din nou disponibila la vanzare.

- Sunt disponibile peste 3.500.000 de produse cu reduceri mari, iar oferta se va suplimenta de-a lungul intregii zile. La momentul inceperii campaniei, pe platforma erau peste 220.000 de oameni, care au plasat peste 100.000 de comenzi in primele 10 minute. Cele mai multe comenzi la mia de locuitori au…

- Ca in fiecare an, romanii au comandat la foc automat, din primele secunde la deschiderea oficiala de Black Friday. Cele mai solicitate au fost telefoanele. la EMag a fost bataie pe modelul Samsung Galaxy A10. In primele 28 de secunde au fost comandate 1008 exemplare, au informat reprezentanții respectivului…

- 3 milioane de euro investiți in servere, servicii de hosting, cloud și dezvoltare Premiera: Ferrari GTC4 Lusso in oferta, cu o reducere de 45.000 de euro Curierii au investit peste 30 milioane de euro in centre logistice, mașini, tehnologie, easyboxLivrare pana pe 28 noiembrie, prin curier, in showroom-urile…

- Grupul danez Vestas, cel mai mare producator de turbine eoliene din Europa, a anuntat miercuri ca a ajuns la un acord privind vanzare a 80% din actiuni la subsidiarele care detin parcurile eoliene Pantelimon, Pegasus si Apollo din Romania catre un cumparator caruia nu a dorit sa ii dezvaluie identitatea,…

- Grupul danez Vestas, cel mai mare producator de turbine eoliene din Europa, a anuntat miercuri ca a ajuns la un acord privind vanzare a 80% din actiuni la subsidiarele care detin parcurile eoliene Pantelimon, Pegasus si Apollo din Romania catre un cumparator caruia nu a dorit sa ii dezvaluie identitatea,…

- In perioada 1-15 iulie 2019 AJFP Gorj a vandut mai multe vehicule sechestrate de la firmele cu datorii dar la un pret derizoriu. Asta urmare a vechimii autoturismelor și a repetarii licitațiilor. Institutia din Gorj a valorificat astfel un Ford Fiesta (an de fabricatie 1996) la pretul de 450 de lei.…