Stiri pe aceeasi tema

- Spike lanseaza oficial piesa deja prezenta la Virgin Radio Romania și mult așteptata de fani, „Naufragiat”. Este o piesa atipica artistului, o piesa pop, de dragoste, care vorbește despre sentimentele intense pe care finalul iubirii le poate provoca. Piesa a fost compusa de Spike, Vlad Lucan și Alex…

- Evelina Negru lanseaza prima sa piesa oficiala dupa participarea din cadrul emisiunii concurs „Superstar”. Melodia se numește „Traiam in paradis”, este compusa in studiourile DeMoga Music, fiind lansata alaturi de MediaPro Music & Universal Music Romania.“In aceasta perioada complicata pentru fiecare…

- The Motans și INNA fac din nou echipa pentru „Tare”, o declarație de dragoste sincera ce amintește de nopțile de vara. Compusa de Denis Roabeș alaturi de Sebastian Barac, Marcel Botezan și Alex Cotoi intr-unul din camp-urile de songwriting Global Records, „Tare” este a patra colaborare dintre The Motans…

- MANDALA este o calatorie exotica in universul lui wrs, alcatuita din 6 piese. Pe langa Llamame, piesa care a caștigat anul acesta Selecția Naționala a Romaniei și va reprezenta țara la Eurovision, EP-ul include și single-ul Dalia, lansat in luna ianuarie, alaturi de piesele Leah (feat IRAIDA), La Luna,…

- Surf Mesa, care a adunat peste trei miliarde de ascultari pe streaming cu „ily (i love you baby)” ft. Emilee, face echipa cu producatorul si DJ-ul Nitti Gritti, caștigator al premiului Latin GRAMMY®, la piesa „Marching Band”, pregatita sa alimenteze sentimentul de vara și sezonul festivalurilor. „’Marching…

- Dupa 3 ani de pauza, timp in care artistul a trecut prin diferite procese de creație pentru noul album, Mihail revine cu – Chosen One – primul single extras de pe materialul ce se va lansa in urmatoarele luni. “Chosen One” este o piesa despre necesitatea reconectarii cu vocea noastra interioara. Scrisa…

- Va mai amintiți melodia „Lonely”, a lui Akon? Ei bine, a venit momentul sa fie adusa din nou in atenție, dupa ce Willy William, will.i.am și Lali au combinat nostalgia cu noutatea și au reușit sa ne plimbe prin timp și, in același timp, sa ne prezinte o abordare noua a ideii de singuratate. Piesa...…

- Alina Eremia, una din cele mai iubite artiste din Romania, lanseaza videoclipul „20:29″, povestea unei iubiri trecute prin toate stadiile, incepand cu perioada de maxima iubire si ajungand la desparțirea dureroasa. Piesa și povestea au fost scrise de Carla’s Dreams, in timp ce producția a fost realizata…