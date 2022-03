Stiri pe aceeasi tema

- Apreciatul cantareț și compozitor britanic, JP Cooper, a lansat ieri, 18 februarie 2022, albumul intitulat „SHE”, via Island Records. „SHE” este o colecție eclectica de piese, care scoate in relief abilitațile extraordinare ale lui JP Cooper atat la compus, cat și la abordarea stilurilor diferite de…

- Anul 2022 este plin de surprize, iar una dintre ele este colaborarea inedita dintre Yasiris și RUBY pentru „Carrusel”, un single hot, cu versuri pasionale, ce transmite multa feminitate și sex-appeal. Scrisa de catre Yasiris alaturi de Ana Maria Cioroaba, Alexandru Antonescu, M Wolf, Catalin Tamazlicaru…

- Ionel Tudorache, lautar autentic, de moda veche, fiind și unul dintre cei mai apreciați lautari de la noi din țara, lanseaza albumul „Sanatatea-i mai presus ca toate”, compus din 13 piese care conțin esența muzicii lautarești. Albumul, alaturi de titlul sau atat de legat de pandemia de COVID-19, promite…

- Delia Rus revine cu o noua piesa, cu un nou leac pentru inimile frante. Artista lanseaza marți, 25 ianuarie, „ Ochii caprui”, o piesa pop urbana, cu o poveste despre inimi frante și puterea de a depași momentele de sfarșit ale unei relații. Compusa de artista in colaborare cu Paul Iorga și Bogdan Gridan,…

- Andreea Bostanica lanseaza videoclipul piesei “Ce asculta inima”, produs de echipa celor de la The One Records. Videoclipul noului single a fost foarte așteptat de public, sunetul piesei devenind viral pe TikTok, pe el creandu-se deja mii de tiktok uri. Versurile noului single “Ce asculta inima” se…

- Cabron, una dintre cele mai importante voci ale hip-hop-ului din Romania, revine in 2022 cu o premiera pentru industria muzicala printr-o colaborare neașteptata cu artista momentului, Theo Rose. Cei doi artiști reușesc sa formeze o echipa perfecta, completandu-se reciproc in noul single „Fructul Interzis”,…

- J.I.D lanseaza, impreuna cu 21 Savage si Baby Tate, noul single “Surround Sound”. Noua piesa este produsa de Christo si DJ Scheme. Aceasta este insotita de videoclipul oficial, care este regizat de Mac Grant si Chad Tennies. “Surround Sound” este lansata dupa ce J.I.D a fost inclus in lineup-ul festivalului…

- 2022 incepe in forta pentru INNA care isi bucura fanii cu un nou album care se numeste „Champagne Problems” si care are in total 15 piese. Prima parte lansata pe 7 ianuarie contine 8 piese, printre care „Fire and Ice”, „Always On My Mind”, „Ready Set Go” si „Love Bizarre”.