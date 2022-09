Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a avertizat, vineri, ca noi variante de COVID-19 ar putea sa apara pana la sfarșitul anului, in contextul in care Uniunea Europeana se pregateste sa lanseze o campanie de vaccinare cu doze booster, inaintea unui val anticipat de noi infectari pana in decembrie…

- Noi variante ale coronavirusului SARS-CoV-2 ar putea sa apara in aceasta iarna, insa vaccinurile existente pe piata ar trebui sa protejeze in continuare populatiile impotriva formelor grave de COVID-19, a anuntat vineri Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA). Agentia europeana de reglementare medicala…

- Vaccinurile ”vizeaza subvarianta Omicron BA.1 pe langa tulpina originala” a coronavirusului, a precizat Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) intr-un comunicat. The post Agentia Europeana pentru Medicamente autorizeaza vaccinurile impotriva variantei Omicron produse de Pfizer si Moderna first…

- Agentia pentru alimente si medicamente din Statele Unite (FDA) a autorizat miercuri vaccinurile anti-COVID-19 adaptate atat de compania Moderna, cat si de alianta Pfizer-BioNTech, pentru a contracara actualele subvariante dominante de Omicron, BA.4 si BA.5, informeaza Reuters.

- O noua generatie de vaccin impotriva COVID-19 produs de Moderna, care tinteste atat varianta Omicron, cat si tulpina originala a coronavirusului, si care ar putea fi administrat doar o data pe an, a fost aprobata pentru utilizare la adulti in Marea Britanie, a anuntat compania americana. Este prima…

- Compania farmaceutica Moderna a anuntat ca o versiune actualizata a serului sau anti-Covid-19, administrata ca doza booster in cadrul unui studiu clinic, a indus o reactie imunitara mai buna impotriva variantei Omicron decat versiunea originala a acestui ser. Rezultatele studiului i-au facut pe directorii…

