- Cu toate ca au plecat desparțiți, Ema Oprișan și Razvan Kovacs sunt impreuna și vor deveni in curand parinți. Fosta concurenta a anunțat ca va aduce pe lume o fetița, iar momentul in care o cunoaște pe cea mica se apropie.

- Ema Oprișan traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și asta pentru ca este insarcinata in cateva luni și peste puțin timp iși va ține bebelușul in brațe pentru prima data. Recent, pe pagina ei de Instagram, concurenta de la Insula Iubirii a postat o imagine cu ecografia fetiței din…

- In urma cu o seara a avut loc și finala emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7. Ultima ediție a show-lui de la Antena 1 a adus schimbari neașteptate. Daca in urma cu șase luni Razvan Kovacs și Ema Oprișan au ales sa plece din Thailanda separați, ajunși acasa, lucrurile au luat o intorsatura la care nimeni…

- In ediția din aceasta seara, flacara ispitei s-a aprins pe insula fetelor, ceea ce inseamna ca unul dintre concurenți a depașit limitele. Ema Oprișan și-a vazut iubitul in tandrețuri cu Daria Cuflic, marturisind ca nu se aștepta ca el sa mearga atat de departe.

- Ema Oprișan și Razvan Kovacs raman, in continuare, unul dintre cele mai controversate cupluri de pe Insula Iubirii. Cu toate ca barbatul a facut tot posibilul sa ii intre in grații ispitei Daria, Ema Oprișan pare dispusa sa ierte orice greșeala, din dorința de a-și salva relația.

- Ema Oprișan a transmis un mesaj acid pentru cei care o judeca. Concurenta de la Insula Iubirii a facut o postare pe rețelele personale de socializare, unde a explicat ca nu este deranjata deloc de vorbele care i se aduc. Iata ce a postat iubita lui Razvan Kovacs pe InstaStory!

- Sensy traiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale și asta pentru ca este insarcinata in 6 luni și peste puțin timp iși va ține bebelușul in brațe pentru prima data. Influencerița radiaza de fericire, iar recent a postat imagini cu burtica de gravida. Iata cum arata vedeta insarcinata…

- Ema Oprișan a fost surprinsa de camerele de filmat in timp ce vorbea despre colega ei de emisiune, Ana Maria Mariuța. Iubita lui Razvan Kovacs a dat carțile pe fața despre logodnica lui Marius Budin in episodul 3 din Insula Iubirii PLUS, emisiune difuzata doar pe AntenaPLAY.