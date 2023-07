Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Kovacs pare sa fie cucerit de Daria Cuflic. Dupa ce, in ediția trecuta, ispita a dat de ințeles ca iși dorește mai mult, și iubitul Emei a mai facut un pas. Cu toate ca a fost surprins in compania ei, concurentul spune ca nu și-ar dori o relație cu ispita.

- Ema Oprișan a ales sa mearga la Insula Iubirii alaturi de partenerul ei, Razvan Kovacs, pentru a vedea daca reușesc sa treaca testul. Cu toate acestea, in ediția difuzata joi, 13 iulie, bruneta a vazut unele imagini cu iubitul sau care i-au adus lacrimi in ochi. Au ramas sau nu impreuna cei doi, se…

- In ediția 7 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, Razvan Kovacs și Daria Cuflic avut parte de un schimb neașteptat de replici. Ispita i-a facut o propunere ce l-a luat prin surprindere pe concurent.

- Razvan Kovacs pare dispus sa profite la maximum de toate frumusețile insulei, fie ca ne referim la peisaje sau ispite, fara sa se gandeasca la consecințe. In episodul din aceasta seara, iubitul Emei Oprișan a fost surprins in ipostaze romantice, in brațele ispitei Daria. Iubita lui nu va fi prea incantata…

- Cu lacrimi in ochi, Ema Oprișan i s-a confesat Claudiei Florescu, in episodul din aceasta seara al emisiunii "Insula Iubirii". Concurenta a vorbit despre relația cu Razvan Kovacs și a descris starile prin care trece in momentul in care vine seara și nu știe daca iubitul ei se intoarce sau nu acasa.

- Ema Oprișan a transmis un mesaj acid pentru cei care o judeca. Concurenta de la Insula Iubirii a facut o postare pe rețelele personale de socializare, unde a explicat ca nu este deranjata deloc de vorbele care i se aduc. Iata ce a postat iubita lui Razvan Kovacs pe InstaStory!

- Insula Iubirii este unul dintre cele mai indragite show-uri. Emisiunea, aflata la a treia ediție a ajuns la sezonul 7. In centru episodului din ziua de astazi au fost Ema Oprișan și ispita Romeo Vasiloni. Cei doi au avut parte de niște tachinari subtile in piscina. Nici dezvaluirile nu au lipsit. Astfel…

- In ediția 3 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, Ema Oprișan și ispita Romeo Vasiloni au avut parte de niște tachinari subtile in piscina. Razvan Kovacs a facut o dezvaluire neașteptata despre ispita Maria Ilioiu.