Stiri pe aceeasi tema

- Insula Iubirii 2024 revine pe 15 iulie cu un nou sezon, difuzat in fiecare luni, marti si miercuri, de la 20.30, la Antena 1, si aduce in atentia telespectatorilor noi ispite gata sa demaste cele mai ascunse trairi ale concurentilor. Timp de 21 de zile, in cele doua resorturi exclusiviste din Phuket,…

- Valea Oltului se va inchide vreme de o luna. Ministrul Transporturilor a confirmat ca șoferii nu vor mai putea circula pe DN7 pe timpul zilei,... The post Valea Oltului se va inchide timp de o luna. Ministrul Transporturilor: „Ma aștept la cunoscatori care vor critica acest lucru. Nu exista alta varianta”…

- Alin Simoiu și Romeo Vasiloni revin la Insula Iubirii 2024, ei sunt printre cele 10 ispite masculine din noul sezon. Emisiunea incepe pe 15 iulie, la Antena 1. Printre surprizele noului sezon Insula Iubirii 2024 se numara revenirea ȋn rol de ispita a lui Alin Simoiu, 30 de ani, antreprenor. In sezonul…

- Unul dintre cuplurile care au starnit cele mai multe controverse dupa Insula Iubirii, sezonul 7, a fost cel format din Ema Oprișan și Razvan Kovacs. Dupa ce s-au intors din emisiune, cei doi s-au impacat, spre surprinderea tuturor, și au adus pe lume o fetița minunata. Iata cum este viața lor acum!

- 10 ispite feminine așteapta sa demaște cele mai ascunse trairi ale concurenților de la „Insula Iubirii” 2024. Show-ul revine la Antena 1 pe 15 iulie. „Insula Iubirii” 2024 revine pe 15 iulie cu un nou sezon, difuzat in fiecare luni, marti si miercuri, de la 20.30, la Antena 1 si aduce in atentia telespectatorilor…

- Roxana Dobre și Florin Salam s-au casatorit in 2022, iar soția manelistului a declarat in repetate randuri ca este o femeie fericita și ca este foarte mandra de soțul ei. In cadrul unui interviu recent, aceasta a vorbit despre relația pe care o are cu Betty, fiica biologica a lui Salam, dar și despre…

- Romeo Vasiloni, ispita masculina de la Insula Iubirii, a confirmat ca nu mai este singur. Se pare ca barbatul se iubește cu o femeie extrem de frumoasa. Acesta a dat carțile pe fața la Xtra Night Show.

- Hamude Kilani a participat la Insula Iubirii in sezonul 2 alaturi de iubita lui, Loredana. Razvan Kovacs a participat la Insula Iubirii in sezonul 7 alaturi de Ema Oprișan. Se pare ca cei doi foști concurenți au multe lucruri in comun.