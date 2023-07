Cu lacrimi in ochi, Ema Oprișan i s-a confesat Claudiei Florescu, in episodul din aceasta seara al emisiunii "Insula Iubirii". Concurenta a vorbit despre relația cu Razvan Kovacs și a descris starile prin care trece in momentul in care vine seara și nu știe daca iubitul ei se intoarce sau nu acasa.