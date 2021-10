EMA nu-și asumă responsabilitatea pentru doza a treia de vaccin Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a recomandat doza a treia de vaccin doar pentru persoanele cu un sistem imunitar compromis sever, deși nu exista dovezi științifice ca numarul de anticorpi ar crește in cazurile acestora. In ce privește celelalte categorii ale populației, vulnerabile sau la risc, responsabilitatea administrarii celei de-a treia doze a fost pasata […] The post EMA nu-și asuma responsabilitatea pentru doza a treia de vaccin first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

