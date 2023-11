Stiri pe aceeasi tema

- Romania participa la targul international de turism de la Londra, care se desfasoara in perioada 6-8 noiembrie, pavilionul national fiind gazda a 40 de co-expozanti din randul agentiilor de turism, asociatiilor, patronatelor si organizatiilor profesionale de profil. Sunt prezente, totodata, unele dintre…

- Executivul a adoptat, hotararea care aproba Notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului de investitii „Sistem informatic pentru evidenta clinica a sectiilor A.T.I. (S.I.E.C - A.T.I.)”. Actul normativ vizeaza proiectul de investitii se afla…

- Marea inaugurare a cinematografului din Piața Victoriei va avea loc in weekendul 13 – 15 octombrie, la cateva luni dupa ce ar fi trebuit sa se redeschida. In cele trei zile, la Cinema Timiș vor rula filme in premiera in Romania, un documentar despre muzica ultimilor 50 de ani și unul despre Revoluția…

- Astazi, 15 septembrie, Comisia Europeana inchide in mod oficial mecanismul de cooperare și de verificare (MCV) pentru Bulgaria și Romania. Mecanismul de cooperare și de verificare a fost introdus in 2007, la aderarea Bulgariei și a Romaniei la Uniunea Europeana, ca masura tranzitorie menita sa faciliteze…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat marți ca, așa cum a mai precizat, numarul paturilor pentru mari arși in spitalele din Romania sunt 24 pentru adulți și 10, pentru copii. La ce numar se va ajunge dupa finalizarea centrelor de mari arși, adica in februarie 2025, cel mai devreme.

- Ianis Hagi, internaționalul roman in varsta de 24 de ani, va fi imprumutat de clubul scoțian Glasgow Rangers unui club din Spania in stagiunea 2023-2024. Dupa ce, in urma unor accidentari, Ianis Hagi a fost tras pe linie moarta timp de un an, de catre antrenorul Michael Beale de la Glasgow Rangers,…

- Este vestea momentului in Romania! Dupa ani intregi in spatele gratiilor, Crisitan Cioaca a fost eliberat din inchisoare. Barbatul cercetat pentru dispariția Elodiei Ghinescu ramane liber definitiv. Instanța a luat decizia astazi, 22 august 2023.