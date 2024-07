EMA: Aviz negativ pentru un medicament contra Alzheimer Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a emis, recent, avis negativ la cererea de punere pe piața a medicamentului Leqembi contra maladiei Alzheimer. Riscurile legate de efectele secundare foarte grave au determinat aceasta decizie a EMA. Ca urmare, agenția a emis un aviz negativ pentru comercializarea Leqembi impotriva maladiei Alzheimer. Tratamentul, foarte așteptat, viza reducerea declinului […] The post EMA: Aviz negativ pentru un medicament contra Alzheimer appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

