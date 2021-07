Administratia Americana a Alimentelor si Medicamentelor (FDA) ia in calcul avertizarea populatiei cu privire la faptul ca vaccinul anti-Covid produs de compania Johnson&Johnson poate duce la cresterea riscului aparitiei unei afectiuni neurologice rare, cunoscuta sub numele de sindromul Guillain-Barre (SGB). Autoritatile federale de reglementare din SUA au constatat ca riscul de a dezvolta acest sindrom este scazut, dar rata este de trei pana la cinci ori mai mare in randul persoanelor vaccinate anti-COVID cu serul produs de compania Johnson&Johnson fata de populatia generala, informeaza The New…