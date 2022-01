Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Europeana a Medicamentelor (EMA) și-a exprimat marți, 11 ianuarie, indoielile cu privire la necesitatea unei a patra doze a vaccinului anti-COVID, avand in vedere ca in prezent nu exista date care sa susțina aceasta abordare. EMA mai transmite ca sunt cautate mai multe date despre varianta Omicron,…

- Bulgaria va cere aproape tuturor calatorilor din Uniunea Europeana sa aiba un test PCR negativ pentru coronavirus inainte de intrarea in tara, impreuna cu un certificat pentru Covid-19 valabil, incepand de vineri, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii, citat de Reuters. Masura are ca scop…

- Cu toate acestea, a precizat ca nu exista suficiente date stiintifice pentru a recomanda doza a patra pe o scara mai larga.„In vederea unui iminent val Omicron, (o a patra doza) poate fi oferita in domeniile de risc major (cum ar fi angajati sanitari cu un grad mare de expunere) si in domenii critice…

- Vaccinul dezvoltat de BioNTech și Pfizer va oferi probabil o protecție puternica impotriva oricarei boli severe in caz de infectare cu varian Omicron, a declarat directorul executiv al BioNTech pentru Reuters , intr-un moment in care compania analizeaza nevoia de a-și imbunatați doza utilizata in mod…

- Autoritatea de reglementare a medicamentelor din Uniunea Europeana urmeaza sa autorizeze in zilele urmatoare doua tratamente cu anticorpi monoclonali pentru a trata pacientii cu Covid-19, au declarat doua surse din UE pentru Reuters, acestea urmand sa fie primele aprobari ale unor astfel de terapii.…

- Bulgaria a raportat marti un numar record de decese zilnice asociate COVID-19, respectiv 334, in conditiile in care aceasta tara, cu cea mai mica rata de vaccinare din Uniunea Europeana (UE), se confrunta cu al patrulea val de pandemie, informeaza Reuters citata de Agerpres.

- Compania farmaceutica americana Eli Lilly a retras cererea de autorizare in Uniunea Europeana a tratamentului sau cu anticorpi pentru Covid-19, invocand lipsa cererii din partea statelor membre, care se concentreaza pe alti furnizori, transmite Reuters. Agentia Europeana a Medicamentului (EMA)…

- Grupul farmaceutic american Pfizer Inc. si partenerul sau german BioNTech SE au anuntat vineri ca au transmis Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) datele medicale obtinute dintr-un studiu clinic care sprijina utilizarea vaccinului lor anti-COVID-19 la copiii din grupa de varsta 5-11 ani, informeaza…