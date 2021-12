Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a autorizat luni vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de compania americana Novavax, care folosește o tehnologie diferita de cea a vaccinurilor deja aprobate la nivelul Uniunii Europene.

- Danemarca a devenit joi prima tara din Uniunea Europeana care a autorizat pastila anti-COVID-19 Molnupiravir, dezvoltata de grupul farmaceutic american Merck pentru pacientii din grupele de risc care prezinta simptome ale bolii, informeaza AFP. Comercializat sub numele de Lagevrio, acest medicament…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat vineri ca a aprobat pentru utilizarea in caz de urgența in Uniunea Europeana a pilulei anti-COVID produsa de Merck, Molnupiravir, care nu are inca autorizare completa de punere pe piața. „Medicamentul care nu este la acest moment autorizat in UE poate…

- Producatorul farmaceutic Novavax a depus cerere de autorizare a vaccinului sau impotriva COVID in Uniunea Europeana, a anuntat Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA). Vaccinul Nuvaxovid folosește o tehnologie diferita de cea a vaccinurilor deja autorizate.

- EMA a autorizat in luna iulie administrarea vaccinului Moderna la adolescentii cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani.Compania americana Moderna a anuntat marti ca a depus la Agentia Europeana pentru Medicamente EMA cererea oficiala privind autorizarea vaccinului sau anti COVID 19 pentru copiii din grupa…

- Vaccinul anti COVID-19 dezvoltat de compania Moderna nu a fost autorizat pentru adolescenți de catre Administrația pentru Medicamente și Alimente (FDA) a SUA, scrie AFP. "FDA a informat compania...