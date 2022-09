Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a autorizat joi, 1 septembrie, vaccinurile impotriva variantei Omicron a coronavirusului, care au fost produse de Pfizer-BioNTech și Moderna, relateaza AFP și Reuters, citate de Agerpres.„Comitetul pentru medicamente de uz uman (CHMP) al EMA a recomandat autorizarea…

- Agentia pentru alimente si medicamente din Statele Unite (FDA) a autorizat miercuri vaccinurile anti-COVID-19 adaptate atat de compania Moderna, cat si de alianta Pfizer-BioNTech, pentru a contracara actualele subvariante dominante de Omicron, BA.4 si BA.5, informeaza Reuters.

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anunțat miercuri ca este posibila aprobarea in toamna a unui vaccin contra COVID-19 produs de Pfizer/BioNTech care vizeaza subvariante ale tulpinii Omicron cu transmitere rapida, informeaza AFP. Este vorba despre subvariantele Omicron BA.4 si BA.5 care provoaca…