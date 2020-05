EM44, noul proiect Global Records, lansează piesa pop-electronică Fun, cu influențe future bass și trap Global Records aduce un nou proiect, EM44, cu un sound special, in care personajul principal este Ema, artista care și-a inceput cariera ca songwriter. Timp de un an a pregatit proiectul EM44, de care este extrem de mandra și pentru a carui lansare avea nevoie doar momentul potrivit. „Au existat multe cautari in tot acest timp in legatura cu ce vreau sa transmit și in ceea ce privește imaginea mea. E primul proiect in care eu preiau identitatea tuturor personajelor mele. Am așteptat asta dintotdeauna și a fost nevoie de foarte multa rabdare. Sunt sigura ca imi va aduce infinit de multe motive… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

