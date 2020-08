EM44 lansează Nebună, o piesă despre “nopți calde în brațe și stele pe la geamuri” EM44 revine cu o noua piesa, Nebuna, in care personajul principal a fost conturat ca fiind unul haotic, cu treceri rapide de la o stare la alta. “Se indragostește repede, apoi se razgandește și nu-și mai dorește deloc rutina, aventuri pe afara și nopți pierdute, apoi procese de conștiința, flashback-uri și dor. E un scenariu care se intampla des, cred ca oricui, n-a fost prea greu sa ma regasesc”, a spus EM44. Piesa a fost scrisa de EM44 și este, ca de obicei, rezultatul a ceea ce artista simte, traiește, vede și viseaza. Pentru muzica, EM44 a colaborat cu Quick, care semneaza și producția audio.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

