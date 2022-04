Stiri pe aceeasi tema

- Toți romanii merg la cimitir in noaptea de Inviere ori de Paște. Mario Fresh a postat o fotografie emoționanta de la locul de veci al bunicului sau. Ce mesaj a publicat artistul, mai ales pentru ca tot timpul imparte momentele importante cu urmaritorii lui din mediul online.

- Nicole Cherry a postat o imagine de colecție alaturi de Maluma. Celebrul cantareț a fost așteptat cu nerabdare in țara noastra, unde a susținut un concert la care au participat multe vedete. Ce fotografie a postat artista pe rețelele de socializare, unde imparașește cele mai importante momente cu fanii.

- Dan Bordeianu, actorul care a cucerit inimile telespectatorilor cu numeroasele sale roluri din filme și seriale, și-a surprins prietenii virtuali cu o imagine adorabila din copilarie. Iata cum arata cand era copil.

- Mirela Vaida este foarte activa pe paginile de socializare și impartașește multe momente importante cu urmaritorii ei. Prezentatoarea de la Acces Direct a postat o fotografie de colecție din anul 2016. Cum arata artista.

- O poza facuta de un pasionat de fotografii a lansat aceasta imagine in spațiul virtual, intreband utilizatorii carui cal aparține capul aflat in prim-plan.Nu este vorba despre un test de personalitate sau de inteligența, ci doar o ocazie de a te relaxa și amuza, in același timp.In orice caz, vei avea…

- Mihai Petre și Elwira locuiesc intr-o casa superba de 11 ani. Vila in care s-au mutat este locul in care ei se simt cel mai bine alaturi de familia lor. Caștigatorii de la „Asia Express – Drumul Imparaților” au deschis ușa casei lor și au prezentat-o tuturor. Vila in care cei doi locuiesc este aproape…

- Mihai și Elwira au facut echipa la Asia Express și s-au descurcat atat de bine la probe, incat au plecat acasa cu premiul cel mare. Cei doi au atras simpatia fanilor și au dezvaluit de curand cum au aflat fetițele lor ca parinții au venit invingatori in Romania.