Elena Mihai: In acest cuvânt,Iubire/ Ai prins sensul întreg al vorbirii

In acest cuvant,Iubire Ai prins sensul intreg al vorbirii In silabe sau cuvinte desperecheate Pe hartie scrie, mereu scrie Si un fir de sange , ca lacrima icoanei, Nascatoarei de Dumnezeu,ce curge lin, Sa se reverse in sufletul tau Si cuvintele perechi,… [citeste mai departe]