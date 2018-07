Stiri pe aceeasi tema

- Muzicianul britanic Elvis Costello a fost supus unei intervenții de eliminare a unei tumori canceroase "foarte agresive" și și-a anulat concertele din turneul european pe care il susținea in aceasta perioada, potrivit bbc.com (mediafax).Intervenția chirurgicala a avut loc in luna mai, iar…

- "Doctorii au facut un adevarat miracol si le suntem profund recunoscatori. Acum l-au dezintubat. Asteptam sa se trezeasca. In momentul de fata este inca la terapie intensiva", a transmis Luiza Palanciuc Sora. In presa franceza a aparut joi un articol despre Mihai Sora, devenit in cateva luni "portavocea…

- Fiul cel mic al ministrului Justiției, Tudorel Toader, a fost operat de medicii din cadrul Spitalului de Neurochirurgie din Iași, in urma accidentului in care a fost implicat. Surse susțin ca, in urma...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, referitor la incidentele de la protestele desfasurate miercuri, ca jandarmii nu ar trebui sa asculte ordinele unor politicieni certati cu democratia, sustinand ca liderul PSD, Liviu Dragnea, cere de frica aceste interventii.

- Marian Dragulescu a fost oprit de medici sa mai participe la concursuri dupa ce i s-au desoperit anumite probleme la inima. In urma unui control realizat la INMS, gimnastul a aflat ca are extrasistole și i s-a recomandat un control cardiac amanunțit, iar medicii i-au recomandat o intervenție chirurgicala.…

- Sir Alex Ferguson (76 de ani) a fost supus unei intervenții medicale la spitalul Salford Royal Hospital, din Salford, anunța presa din Anglia. Legendarul antrenor al lui Manchester United a fost operat pentru eliminarea unei hemoragii cerebrale. Manchester United a reacționat printr-un comunicat postat…

- Cu doua saptamani in urma, Arnold Schwarzenegger era supus unei intervenții chirurgicale de urgența, pe cord deschis. Starul in varsta de 70 de ani a ajuns pe mainile specialiștilor dupa cateva complicații medicale. Starul, fost guvernator al statului California, se internase la un spital din Los Angeles…