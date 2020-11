Elvira Deatcu a fost infectata cu noul coronavirus. Actrița din serialul Vlad a declarat ca intraga familie se confrunta cu aceasta situație. Vedeta de la ProTV a decis sa se testeze in momentul in care a ramas fara gust si fara miros. In prezent, starea ei de sanatate este una buna, potrivit știrileprotv.ro.„Ca sa ramanem in 'cordialitate cu adevarul', asa cum frumos a spus-o un minunat preot, as vrea sa aflati de la mine, si nu pe alte cai, ca vineri, ramanand brusc fara gust si miros, am facut testul PCR si ieri seara am aflat ca testul COVID a iesit pozitiv pentru toti patru membri ai familiei…