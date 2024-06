Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a pierdut primul amical al verii din Austria. Trupa lui Costel Galca (52 de ani) a cedat in fața ciprioților de la Pafos, scor 1-2. Dincolo de rezultat, oltenii au primit și o veste proasta. Alexandru Mitrița (29 de ani) s-a accidentat in prima repriza și a fost inlocuit. Craiova…

- Aflata in cantonament in Austria de cateva zile, Universitatea Craiova a punctat la capitolul acumulari fizice, iar acum se pregatește sa faca pasul urmator. Mai exact, alb-albaștrii se pregatesc sa susțina primul test al verii. „Leii“ lui Costel Galca o vor intalni duminica, de la ora 19.00, pe Pafos…

- Universitatea Craiova se afla de cateva zile in cantonament, in Austria, și a amplificat pregatirea. Pana la primul joc amical al verii, cu Pafos (locul 5 in Cipru), programat duminica, de la ora 18.00, alb-albaștrii asuda din greu la Neustift Im Stubaital. De acest lucru ne asigura Gjoko Zajkov intr-un…

- Noul jucator al Universitatii Craiova , Carlos Mora, o extrema dreapta, a vorbit joi despre transferul in Banie. Costaricanul de 23 de ani s-a aratat incantat de ceea ce a gasit la Craiova, a subliniat ca i-a placut tara noastra atat cat a apucat sa o vada si spera sa se adapteze rapid. El a intrat…

- Atacantul formatiei Universitatea Craiova, Andrei Ivan, a declarat, pe Aeroportul Henri Coanda din Bucuresti, inaintea decolarii spre Austria, ca va ramane in Banie, intrucat mai are 3 ani de contract. „Jdechi“ a mai vorbit despre cantonamentul care va debuta in aceasta seara, despre transferuri, dar…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova, Costel Galca, a declarat, pe Aeroportul International „Henri Coanda“, ca se asteapta la un stagiu de pregatire foarte buna in Austria. Acesta a vorbit si despre transferurile pe care si le doreste la echipa si despre cum trebuie sa arate Stiinta in noua editie…

- CSU Craiova are planuri mari pentru sezonul viitor. Oltenii vor sa atace titlul și au pus ochii pe un atacant din Brazilia. Cu Constantin Galca (52 de ani) confirmat pe banca tehnica, Mihai Rotaru, patronul echipei, vrea sa faca al doilea transfer dupa terminarea sezonului. Primul a fost cel al portarului…

- Mamadou Thiam, 29 de ani, este așteptat sa revina in Romania, U Cluj l-a inclus in planurile sale intr-o campanie spectaculoasa de achiziții. Dupa Ovidiu Popescu, proaspat campion cu FCSB, ardelenii il pot readuce pe varful ce a fost dorit și de Gigi Becali in roșu și albastru U Cluj pregatește primul…