Elvețienii vor instituirea certificatului sanitar Covid Spre surpriza restului Europei, elvețienii au votat duminica in favoarea legii privind combaterea coronavirusului ce permite instituirea certificatului de vaccinat. Prime rezultate ale referendumului organizat in scopul consultarii populației aratau duminica seara ca 63% din alegatori au spus DA. Surse locale au relevat ca aceasta consultare a populației a avut loc in contextul – sau […] Articolul Elvețienii vor instituirea certificatului sanitar Covid apare prima data in Curierul National . Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

