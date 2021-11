Elveţienii au spus DA certificatului sanitar la referendum (estimări) Elvetienii au pus "da" legii privind combaterea COVID-19 ce a permis instituirea certificatului sanitar, potrivit primelor estimari publicate duminica de institutul sondage gfs.bern, informeaza AFP și Agerpres. Opozantii fata de certificatul sanitar, care au initiat referendumul, au pierdut prin urmare scrutinul. Potrivit primelor estimari, legea a fost sustinuta de 63% dintre elvetienii care s-au prezentat la vot, cu o marja de eroare de trei puncte procentuale. Sondajele realizate înainte de referendum au dat tabara favorabila acestei legi ca fiind majoritara. Doar partidul de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

