Elveţianul Marco Odermatt, campion mondial la slalom uriaş Elvetianul Marco Odermatt a cucerit vineri aurul mondial in proba masculina de slalom urias, la Courchevel/Meribel (Franta), a doua sa medalie de aur la Mondialele de schi alpin dupa cea din proba de coborare, de pe 12 februarie, scrie AFP.

