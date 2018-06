Elveția vrea să blocheze site-urile străine de jocuri de noroc Elveția a aprobat, duminica, legea privind jocurile de noroc, care prevede interzicerea accesului la site-urile de jocuri de noroc cu sediul in strainatate și permite numai celor inregistrate in mod legal in Elveția, potrivit unei estimari a rezultatelor unui referendum prin care alegatorii sunt chemați sa spuna daca vor modificarea modului in care bancile imprumuta bani si daca cazinourile straine online ar trebui blocate, relateaza AFP. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alegatorii elvetieni decid prin referendum, duminica, daca vor modifica modul in care bancile imprumuta bani si cazinourile straine online ar trebui blocate, informeaza dpa. Sustinatorii asa-numitei "Initiative Bani Suverani" doresc revizuirea sistemului monetar al tarii pentru a proteja…

- ”Proprietarul unei locuinte din Noni Farms Road care statea pe un balcon aflat la etajul al treilea a fost improscat cu lava”, a declarat Janet Snyder, purtatoare de cuvant a Biroului Primarului din comitatul Hawaii. ”L-a lovit in tibie si a distrus totul de acolo in jos”,…

- Cei șapte migranți au fost depistați joi in jurul pranzului, in trei taxiuri, in timp ce se deplasau pe drumul care leaga Grabațul de Jimbolia. Mașinile au fost trase pe dreapta, iar migranții au fost duși la sediul poliției de frontiera pentru cercetari. „In cadrul verificarilor preliminare,…

- Dezvaluiri incendiare: Unde isi ascund bogatii lumii banii de Fisc? SUA este al doilea cel mai mare paradis fiscal, dupa Elvetia si inainte de insulele Cayman, potrivit Bloomberg, scrie Ziarul Financiar.SUA a urcat un loc in clasamentul paradisurilor fiscale fata de 2015, ultima oara cand…

- SUA a urcat un loc in clasamentul paradisurilor fiscale fata de 2015, ultima oara cand a fost realizat acest studiu de catre Tax Justice Network, agentie americana care cerceteaza sistemele fiscale din lume. „In timp ce SUA a creat mijloace puternice de aparare impotriva paradisurilor fiscale straine,…

- Facultatea de Istorie a Universitatii 'Alexandru Ioan Cuza' din Iasi, in colaborare cu Institutul de Istorie 'Nicolae Iorga' din Bucuresti, Facultatea de Istorie si Filosofie a Universitatii de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie a Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Istorie si Filosofie…

- Dezbatere in Consiliul Local: cu sau fara BERE la meciurile din Sala Polivalenta SONDAJ In Consiliul Local s-au purtat discuții despre bauturi mai mult sau mai puțin alcoolice. Mai mulți consilieri locali s-au implicat luni, în cadrul ședinței ordinare din luna martie, într-o discuție…