Elveţia votează împotriva iniţiativei privind multinaţionale mai responsabile (estimare) Elvetienii au respins duminica o initiativa care dorea sa impuna companiilor elvetiene obligatii legale mai stricte in privinta respectarii drepturilor omului si a normelor de mediu, relateaza AFP.



Potrivit institutului de sondaje gfs.bern, asa-numita initiativa privind "multinationale responsabile" a fost respinsa de cel putin 14 din cele 26 de cantoane elvetiene, in timp ce rezultatul se anunta strans la nivel de voturi ale alegatorilor. Or, pentru a fi adoptat, un text trebuie aprobat atat de o majoritate de alegatori, cat si de cantoane.



Acest text prevedea obligarea…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

