Elvetia va continua sa relaxeze restrictiile impuse imigratiei din Europa, luand totodata in considerare deschiderea granitelor cu statele invecinate, a anuntat vineri guvernul de la Berna, transmite Reuters potrivit Agerpres. Berna a anuntat totodata ca va testa luna aceasta o aplicatie pentru telefoanele mobile prin care utilizatorii vor putea fi alertati, daca doresc acest lucru, in situatia in care se apropie prea tare de persoane testate pozitiv pentru coronavirus.



Acest sistem, ce ar urma sa faca parte din strategia pe termen lung a guvernului de a tine sub control coronavirusul…