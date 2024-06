Elveția. Un Summit de pace sortit eșecului Summit de pace Elveția 15-16 iunie 2024 Zeci de lideri mondiali sau reprezentanți ai acestora se alatura sambata presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la un summit in Elvetia pentru a explora modalitati de a pune capat celui mai sangeros conflict din Europa de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace. Rusia nu este invitata iar China a refuzat sa participe, ceea ce contureaza deja un rezultat probabil: evenimentul nu va reusi sa atinga obiectivul Kievului de a opri razboiul, comenteaza Reuters . Cu o zi inainte de summit, președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia va inceta focul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

