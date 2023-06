Stiri pe aceeasi tema

- Rebeliunea esuata a grupului de mercenari Wagner in Rusia a scos in evidenta fisuri in puterea militara a Moscovei cauzate de razboiul din Ucraina, a declarat luni, 26 iunie, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, potrivit Reuters și…

- Regatul Unit a adoptat luni o noua legislatie pentru extinderea sanctiunilor impotriva Rusiei și vrea sa-i forțeze pe ruși sa participe la efortul de reconstrucție a Ucrainei, relateaza agentiile Reuters si EFE.

- Emiratele Arabe Unite au devenit o platforma importanta de tranzactionare a aurului rusesc, dupa ce sanctiunile occidentale impuse Moscovei dupa invadarea Ucrainei au oprit accesul Rusiei spre rutele mai traditionale de export, arata datele vamale rusesti consultate de Reuters. Potrivit acestor date,…

- Exporturile de diamante din Rusia vor fi oprite, anunțat Bruxelles și Londra.Uniunea Europeana face anunțul la puțin timp dupa cel al Marii Britanii. Londra a anunțat noi sanctiuni impotriva sectorului minier al Rusiei ce vizeaza importurile de aluminiu, diamante, cupru si nichel, in incercarea de a…

- Femeia considerata principalul suspect in cazul exploziei in care a fost ucis celebrul blogger militar rus Vladlen Tatarski , ramane in arest, dupa ce un tribunal din Moscova i-a respins luni, 24 aprilie, solicitarea de a fi eliberata pe cauțiune, conform Reuters. Un tribunal din Moscova a respins luni…

- Elvetia condamna in termenii cei mai fermi razboiul lansat de Rusia impotriva Ucrainei, este foarte implicata in asistenta umanitara pentru Ucraina si face tot posibilul pentru a pune in practica in mod serios sanctiunile impotriva Moscovei, a afirmat marti presedintele elvetian Alain Berset, potrivit…

- Canada a extins sancțiunile aplicate impotriva Rusiei. Astfel, pe lista sunt incluse alte 14 persoane fizice și 34 de persoane juridice din Rusia. In special sunt vizați de aceste noi sancțiuni liderul Republicii Tatarstan, Rustam Minnihanov, soția sa, Gulsina Minnihanova, și secretarul de stat – ministru…

- Cele zece runde de sancțiuni impuse Rusiei de cand a inceput invazia pe scara larga in Ucraina in februarie anul trecut, Uniunea Europeana a aplicat cea mai dura pedeapsa impusa vreodata impotriva unei țari straine Bruxelles-ul spune ca sancțiunile sale sunt menite sa reduca veniturile Moscovei și accesul…