Guvernul elvețian și-a prezentat miercuri planurile pentru a face fața unei posibile penurii de gaze naturale in aceasta iarna și a declarat ca ar putea recurge la raționalizare in cazul in care alte masuri se vor dovedi insuficiente, transmite Reuters.

