Elveţia se îndreaptă spre un referendum asupra achiziţiei de avioane F-35 Adversarii cumpararii unor avioane de lupta F-35A de catre Elvetia au depus marti in fata autoritatilor o initiativa pentru organizarea unui vot popular pe acest subiect, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Alianta de stanga ”Stop-F35” a depus semnaturile pe langa cancelaria federala de la Berna, care urmeaza sa verifice daca exista cele 100.000 de semnaturi valide cerute de lege. Daca aceasta conditie este intrunita, Consiliul Federal (guvernul) urmeaza sa decida ulterior data referendumului. ”Cu aceasta initiativa, doar chestiunea tipului de avion este in cauza. Daca Elvetia decide sa cumpere… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

