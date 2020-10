Elveția se gândește să renunțe la resuscitarea bolnavilor critici pentru a putea trata pacienții cu COVID-19 In ultimele zile, in Elveția s-au inregistrat in jur de 6.000 de cazuri de COVID-19 , unitațile medicale incep sa nu mai faca fața situației pandemice. Spitalele Universitare din Geneva au facut apel la voluntari cu instruire medicala și la personalul pensionat pentru a ajuta la ingrijirea numarului record de pacienți pe care il așteapta in urmatoarea perioada. Autoritațile sanitare estimeaza ca locurile la ATI vor ajunge la saturație in prima parte a lunii viitoare, intre 6 și 18 noiembrie, iar pentru aceasta situație au facut deja un plan medical dramatic ce presupune renunțarea la resuscitarea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

