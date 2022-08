Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul tarii a declarat intr-un comunicat ca noile masuri se refera in primul rand la interzicerea achizitionarii, importului sau transportului de aur si produse din acesta din Federatia Rusa.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a inlocuit un important comandant militar in estul Ucrainei in urma pierderilor teritoriale majore suferite in fata Rusiei, relateaza dpa, citata de Agerpres. Zelenski l-a demis pe Hryhoriy Halahan din functie si l-a numit in locul sau pe Viktor Horenko. General…

- Comisia Europeana adopta, vineri, al șaptelea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei ce va adauga aurul rusesc la lista de importuri interzise in UE și va modifica restricțiile deja in vigoare pentru a evita ingreunarea exporturilor de alimente, potrivit oficialilor citați de Reuters. Noile masuri fac…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, si-a reiterat apelul pentru adoptarea de noi sanctiuni ale Uniunii Europene (UE) impotriva Rusiei, indemnand Bruxellesul sa adopte un al saptelea pachet de sanctiuni cat mai curand posibil, informeaza miercuri dpa, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele…

- Guvernul polonez cere noi masuri punitive impotriva Rusiei pentru a mentine presiunea economica asupra Moscovei sa puna capat invaziei sale din Ucraina, conform dpa. „Din punctul nostru de vedere, un al saptelea pachet de sanctiuni trebuie impus cat mai curand posibil. Trebuie sa mentinem presiunea”,…

- Uniunea Europeana a adoptat cel de-al șaselea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, care reprezinta unul dintre „cele mai vizibile, directe și puternice raspunsuri ale UE la atacul brutal și neprovocat al Rusiei asupra Ucrainei”, arata Comisia Europeana. Acordul include un embargo asupra importurilor…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica seara, intr-un discurs, ca “operatiunea speciala” a armatei ruse este “in faliment” si ca Rusia va recunoaste realitatea. “Ne pregatim pentru noi tentative ale Rusiei de atacuri in Donbas, de intensificare a miscarilor sale in sudul Ucrainei.…