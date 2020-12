Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile grupului bancar italian UniCredit inregistrau luni dimineata scaderi importante la bursa, dupa aparitia unor informatii referitoare la existenta unor discutii informale in cadrul Consiliului de Administratie cu privire la guvernanta bancii italiene, precum si cu privire la viitorul directorului…

- Germania cere o decizie rapida in privința versiunii digitale a euro. Cum ar funcționa moneda virtuala europeana Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, a declarat vineri ca europenii ar trebui sa depuna eforturi sustinute pentru a veni cu o solutie la platile digitale, deoarece exista o cerere imensa…

- Operatorul bursier Deutsche Boerse a anuntat marti cele mai importante modificari de la infiintarea sa, in 1988: numarul companiilor incluse in indicele principal DAX al Bursei de la Frankfurt va creste de la 30 la 40 si vor exista conditii mai dure pentru a obtine calitatea de membru, transmit Bloomberg…

- "Institutia bursei de valori a fost restabilita in anul 1995, iar pe 20 noiembrie au fost realizate primele tranzactii. In prima sedinta au fost realizate 45 de tranzactii, cu volum total de 905 actiuni care au apartinut unui numar de 6 companii listate. Un sfert de secol mai tarziu, bursa romaneasca…

- Negociatorii Parlamentului European (PE) și președinția germana a Consiliului UE (care a negociat in numele statelor membre ale UE) au ajuns marți la un acord privind detaliile cadrului bugetar multianual 2021-2027, incheiand o etapa cruciala pentru activarea pachetului de relansare de 1.800 miliarde…

- "Ministerul Finantelor Publice (MFP) revine pe piata de capital cu trei noi emisiuni de titluri de stat pentru populatie, in urma succesului ofertei publice de vanzare (IPO) derulata in luna august. Noua oferta de vanzare de titluri de stat din programul Fidelis se va derula la Bursa de Valori Bucuresti…

- Sfarșit de epoca pentru banii tradiționali. Marile banci centrale ale lumii, intre care Fed, BCE, Banca Angliei și cea a Elveției, analizeaza trecerea la moneda digitala Un grup de sapte mari banci centrale din intreaga lume, printre care si Rezerva Federala americana, si-au expus vineri viziunea cu…

- Elon Musk a dat lovitura in plina pandemie. Vanzarile Tesla au depasit estimarile in trimestrul trei din 2020 Livrarile Tesla in trimestrul trei din 2020 au depasit estimarile analistilor de pe Wall Street, datorita cererii mai ridicate pentru sedanul Model 3, si a redresarii cererii pe plan global…