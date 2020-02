Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a respins, luni, proiectul de ordonanta de urgenta prin care se se amana pana la data de 1 august dublarea alocatiilor pentru copii, noteaza Agerpres. Legea va merge in Camera Deputatilor, care este for decizional. In favoarea respingerii proiectului s-au pronuntat 94 de senatori, iar 14 au…

- Parlamentarii au avut termen pana luni sa depuna amendamente la proiect, care ulterior au fost transmise Guvernului. USR a depus 10 amendamente la proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, printre care eliminarea prevederii potrivit careia cetatenii care au viza de flotant de…

- Deputatii au votat pentru eliminarea pensiilor speciale: Au fost 247 de voturi "pentru" si 21 de abtineri. Camera Deputatilor este for decizional pe acest proiect, asa ca legea merge la Cotroceni, pentru promulgare. Camera Deputatilor a dezbatut si votat azi proiectul de lege privind abrogarea…

- Puterea de la Moscova ar pregati infiintarea unor partide false, care sa ofere iluzia unor alterantive la Rusia Unita, a lui Vladimir Putin, care sa-i consolideze victoria in alegerile parlamentare de anul viitor, scrie presa de la Moscova.Potrivit jurnalistilor de la Meduza, citati de The Times, Kremlinul…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a promulgat legea care prelungește statutul special al regiunilor Donețk și Lugansk, din estul țarii, pâna la finalul anului 2020, a informat miercuri Parlamentul de la Kiev, citat de site-ul agenției ruse de presa TASS, citat de Mediafax.Legea…

- Companiile care nu sunt interesate decat de cifra de afaceri nu vor supravietui deoarece presiunile consumatorilor in vederea comportamentului responsabil al companiilor sunt in crestere, a declarat pentru Reuters miliardarul care a fondat marca de iaurt american Chobani. Hamdi Ulukaya, care…

- Premierul Ludovic Orban a explicat ca in cazul in care Parlamentul nu va aproba Legea de abilitare și blocheaza activitatea Guvernului, atunci va da OUG-uri in fiecare zi și parlamentarii vor trebui sa vina din vacanța pentru a adopta legea de aprobare a OUG. Orban a spus ca in cazul cazul in care…

- Vicepreședintele A.S.F. al Sectorului Sistemului de Pensii Private, domnul Dan Armeanu, a declarat:""Parlamentul a aprobat miercuri 12.12.2019 proiectul de lege privind pensiile ocupaționale, care transpune directiva UE 2016/2341, IORP II in legislația naționala, contribuind astfel la ...