Elveția: Schimbarea sexului devine doar o formalitate birocratică, fără evaluări sau intervenții medicale Începând cu 1 ianuarie, cetațenii din Elveția vor putea sa-și schimbe legal sexul doar printr-o vizita la oficiul de stare civila, ceea ce va plasa Țara Cantoanelor în plutonul fruntaș al mișcarii europene de autoidentificare de gen, transmite Reuters.



Elveția se alatura astfel Irlandei, Belgiei, Portugaliei și Norvegiei, fiind una dintre puținele țari de pe continent care permit unei persoane sa își schimbe legal sexul fara terapie hormonala, diagnostic medical sau alte evaluari sau demersuri birocratice.



În conformitate cu noile norme din codul civil… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Energiei din tarile membre ale Uniunii Europene se intalnesc joi pentru a discuta cum sa raspunda la preturile ridicate la gaze naturale si electricitate, in conditiile in care statele membre au inca diferente de opinie cu privire la necesitatea reformarii regulilor din sector, transmite…

- Tragerea la sorți a meciurilor de baraj pentru calificarea la Campionatul Mondial din Qatar are loc acum. Serbia, Spania, Elveția, Franța, Belgia, Danemarca, Olanda, Croația, Anglia și Germania sunt echipele din Europa deja calificate la Campionatul Mondial din Qatar. Romania a ratat la mustața prezența…

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, 23.793 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.552 in Italia, 16.946 in Spania, 199 in Marea Britanie, 132 in Franța, 3.125 in Germania, 97 in Grecia, 49 in Danemarca, 37 in Ungaria,…

- Liderii Uniunii Europene nu au reușit sa se ințeleaga in legatura cu dezvoltarea unei forțe independente de aparare, in ciuda presiunilor facute de Franța, mai ales dupa criza submarinelor și tensiunile cu Statele Unite. Liderii care s-au intrunit marți in Slovenia s-au imparțit in statele estice, tematoare…