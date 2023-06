Stiri pe aceeasi tema

- Romania a facut 2-2 la Lucerna, deși era ingropata in minutul 89. Dubla lui Mihaila nascuta din nimic poate transforma viitorul acestei naționale care a fost fricoasa, dar care n-a murit cand au vrut ziariștii Ce urmeaza este cronica scrisa de reporterul Gazetei și incheiata in minutul 85. Doar ca fotbalul…

- Romania era considerata invinsa de Elveția, dupa 90 de minute de joc in preliminariile Euro 2024, dupa un joc modest al tricolorilor. Mihaila, introdus in teren in minutul 57, in locul lui Hagi, a schimbat soarta meciului cu doua goluri in minutele 89 și

- Dambovițeanul Valentin Mihaila a fost eroul Romaniei in meciul cu Elveția, disputat luni seara, in preliminariile Campionatului European 2024. “Tricolorii” au incheiat la egalitate, 2-2, disputa cu elvețienii, dupa un joc cu un final nebun, in care Mihaila a reușit o “dubla” miraculoasa. In minutul…

- FOTO: Romania, remiza uluitoare in Elveția, in preliminarile Euro 2024, Mihaila a salvat un punct! Nicolae Stanciu, la al 60-lea meci in „tricolor” Reprezentativa Romaniei a reușit o remiza miraculoasa in campania de calificare catre Euro 2024, 2-2 (0-2), la Lucerna, cu Elveția, intr-un final de infarct.…

- Kosovo – Romania 0-0, in preliminariile EURO 2024. Tricolorii nu au reușit sa infranga selecționata kosovara, la Priștina, și astfel sa-și asigure un avantaj decisiv in lupta pentru calificarea in grupele turneului european. Selecționata Romaniei ramane insa pe locul 2, la bataie cu Elveția și Israel.…

- Edi Iordanescu face eforturi pentru a pregati cat mai bine duelurile cu Kosovo și Elveția din preliminariile Euro 2024, iar duminica dimineața, naționala Romaniei a jucat un amical cu o echipa din Liga 2. „Tricolorii” au avut parte de un test surpriza și s-au duelat cu Arsenal Tunari.Vineri, 16 iunie,…

- Ionuț Radu (26 de ani) și Vlad Chiricheș (33 de ani) ar putea rata meciurile Romaniei cu Kosovo și Elveția, din cadrul preliminariilor Euro 2024, din cauza accidentarilor suferite in ultima etapa din Ligue 1 și Serie A. Romania are programata o „dubla” extrem de dificila in preliminariile Euro 2024,…

- ​Romania va juca in luna iunie impotriva echipelor naționale din Kosovo și Elveția in preliminariile pentru Euro 2024, iar selecționerul Edi Iordanescu a anunțat lista preliminara a stranierilor convocați. Printre aceștia se numara și Ianis Hagi.