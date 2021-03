Elveția: Referendum pentru legea anti-burqa, tabăra "Da" are un ușor avans Elvețienii vor vota duminica în privința interdicției de acoperire a feței în public, o inițiativa care vizeaza direct femeile musulmane care poarta niqab, chiar daca acestea sunt foarte rare în țara alpina, potrivit AFP.



Sondajele indica o victorie a acestei inițiative denumite "anti-burqa" dupa ani de dezbateri și adoptarea unor masuri similare în alte țari europene.



Daca textul nu evoca nici burqa - care acopera integral femeile, cu excepția unei fante în dreptul ochilor - și nici niqabul, care acopera de asemenea în întregime… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Bucureștiului, Nicusor Dan, a declarat miercuri seara la Digi24 ca lipsa banilor in bugetul municipalitații e principala cauza pentru intarzierea inchiderii companiilor municipale inființate de Gabriela Firea. El a numit lipsa banilor ”un obstacol tehnic”. BANI mai mulți pentru…

- RESITA – Stapanirea a hotarat: maxim cinci porci in gospodarie! O idee avansata mai demult de un ilustru iubitor de oi, pe numele lui Petre Daea, a fost scoasa de la naftalina de buclucasul minister al Agriculturii, care, in goana de a distruge complet agricultura de subzistenta, da o lovitura taranilor…

- Furnizorii de ultima instanța, adica ENEL, CEZ, Electrica, E.ON sau Tinmar, vor acorda o reducere comerciala, pâna pe 30 iunie 2021, clienților casnici care s-au trezit în ultimele saptamâni, din cauza unei liberalizari prost gestionate, în situația de a fi facturați pentru energia…

- CHIȘINAU, 14 ian - Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu a inaintat o sesizare La Curtea Constituționala in care cere revizuirea unor prevederi ale Legii fundamentale referitoare, in special, la numirea miniștrilor in funcție exclusiv din randul membrilor Cabinetului in exercițiu.…

- Artistii independenti trebuie sa dea inapoi statului 41,5% din indemnizatia primita in starea de urgenta, transmite Mediafax. Toate persoanele ale caror activitati au fost intrerupte din cauza restrictiilor impuse de statul roman in contextul pandemiei au primit suma de 4.072 de lei, reprezentand 75%…

- "Optimal ar fi sa fie instalat un Guvern imediat dupa Craciun. Dar vedeti ca negocierile sunt negocieri, cateodata merg bine si rapid, cateodata se opresc. Nu cred ca e bine sa-i impingem de la spate, pentru a impiedica greselile care s-au mai facut in formarea coalitiei. Prefer sa discute problemele,…

- Bradul de Craciun instalat in fata Primariei Arad a devenit tinta a numeroase critici si ironii in mediul online, in ultimele zile, din cauza coroanei rare si a faptului ca ramurile par uscate, aradenii considerand ca este cel mai urat brad pus in ultimii 30 de ani in centrul orasului, potrivit Agerpres.…