Elveția recomandă a treia doză de vaccin doar pentru cei de peste 65 de ani Autoritațile din Elvetia au anunțat marti ca recomanda ca cea de-a treia doza de vaccin anti-COVID sa fie administrata doar pentru persoanele cu varsta de peste 65 de ani, nu și pentru restul populației, potrivit Reuters, citata de News.ro. Recomandarea a fost facuta pe baza datelor disponibile din prezent. Vaccinarea cu a treia doza ar uma sa inceapa la mijlocul lunii noiembrie cu serurile de la Pfizer și Moderna pentru cei de peste 65 de ani, considerați mai vulnerabili in fața virusului. Doza booster ar trebui facuta la cel puțin sase luni de cand pacientii au primit a doua doza, a anuntat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

