Elveția raportează primul caz de tulpină indiană Covid-19 Un prim caz de tulpina indiana a COVID-19, responsabila pentru un focar epidemic in India, a fost depistat in Elvetia, au anuntat sambata autoritatile sanitare din aceasta tara, relateaza AFP. ''Primul caz de tulpina indiana a COVID-19 a fost detectat in Elvetia'', a anuntat Oficiul federal elvetian pentru Sanatate Publica intr-un mesaj postat pe Twiter. Cazul a fost detectat la o persoana aflata in tranzit pe unul dintre aeroporturile tarii, a precizat sursa citata, fara a oferi detalii suplimentare. Aceasta informatie survine dupa anuntul facut joi de autoritatile belgiene cu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

