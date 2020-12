Stiri pe aceeasi tema

- Romania face parte din Grupa A, alaturi de Ungaria, Olanda si Germania, la turneul final al Campionatului European de tineret, care va avea loc in Ungaria si Slovenia, in 2021, s-a stabilit, joi, dupa tragerea la sorti de la Nyon. Romania a fost in a treia urna valorica, potrivit news.ro. Componenta…

- Franța, la fel ca Germania și Italia, iși inchide stațiunile de schi de Craciun pentru a opri raspandirea Covid-19, dar partiile elvețiene sunt deja deschise. Premierul francez Jean Castex a anunțat controale aleatorii la frontiera pentru a-i opri turiștii francezi sa mearga la schi in Elveția, scrie…

- Bilanțul global al cazurilor de coronavirus a a ajuns miercuri la 60.123.638, din care 1.415.192 sunt decese și 41.567.286 sunt pacienți vindecați, potrivit ultimelor date actualizate pe platforma worldometers.info. citata de HotNews.ro.Statele Unite raman cele mai afectate de pandemie, raportand aproape…

- Alte 1331 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 11 cazuri sint de import (Serbia-4, Austria-2, Marea Britanie-2, Italia-1, Franța-1, Turcia-1). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 86 038 cazuri. Total…

- Studiile arata ca poluarea atmosferica ar creste cu 15% mortalitatea in randul pacienților infectați cu Covid-19. Un studiu international publicat in revista britanica de specialitate Cardiovascular Research arata ca particulele poluante par sa creasca activitatea unui receptor – denumit ACE-2 – situat…

- O medie de circa 15% din toate decesele legate de COVID-19 la nivel mondial "ar putea fi atribuita expunerii pe termen lung la poluarea atmosferica", arata un studiu international, relateaza dpa si AFP, potrivit Agerpres. In cazul Romaniei procentul este de 21%.Studiul, publicat in revista de specialitate…

- Emmanuel Macron a declarat ca Franta va lupta cu COVID-19 cel putin pana la mijlocul anului 2021. Numarul de imbolnaviri a trecut de un milion, dupa ce, doar vineri, Franta a inregistrat peste 40.000 cazuri si 298 decese noi.Franta este in garda, intrucat numarul nou de infectari creste de…

- Joi noaptea, la ora 24.00, a expirat termenul de inscriere pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din luna decembrie. Mai puțin de 40.000 de romani din diaspora au optat pentru aceasta varianta. Potrivit site-ului AEP, un numar total de 39.238 de romani din diaspora au depus cereri…